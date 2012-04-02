BMW представила открытую версию гибридного спорткара

Оба двигателя могут работать как по отдельности, так и вместе, развивая в сумме больше 350 лошадиных сил, передает Motor.ru. Немцы особо отмечают, что за счет широкого использования алюминия и композитов удалось полностью компенсировать дополнительный вес аккумуляторов, а также достичь идеальной развесовки автомобиля 50:50, сообщает Autoblog.com. От купе родстер отличает слегка укороченная колесная база, а также общая длина авто, распахивающиеся вперед и вверх двери без стекол. С нуля до ста километров в час родстер способен разгоняться за пять секунд (купе - за 4,6 секунды), а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час. На электротяге спорткар может проехать 35 километров, а на зарядку батарей от бытовой электросети потребуется чуть меньше двух часов. Ранее сообщалось, что купе может быть запущено в серию в 2014 году. Судьба открытой версии пока не решена.