BMW представила открытую версию гибридного спорткара
Компания BMW распространила фотографии новой модификации гибридного спорткара BMW i8 - с кузовом родстер. Премьера новинки состоится в конце апреля на Пекинском автосалоне, но немцы не поскупились на информацию уже сейчас. Открытый i8 построен по той же схеме, что и показанное ранее купе: бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра (223 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента) установлен за сиденьями и приводит в движение задние колеса через роботизированную КПП с двумя сцеплениями, а спереди находится электромотор мощностью 130 лошадиных сил.
Оба двигателя могут работать как по отдельности, так и вместе, развивая в сумме больше 350 лошадиных сил, передает Motor.ru. Немцы особо отмечают, что за счет широкого использования алюминия и композитов удалось полностью компенсировать дополнительный вес аккумуляторов, а также достичь идеальной развесовки автомобиля 50:50, сообщает Autoblog.com. От купе родстер отличает слегка укороченная колесная база, а также общая длина авто, распахивающиеся вперед и вверх двери без стекол. С нуля до ста километров в час родстер способен разгоняться за пять секунд (купе - за 4,6 секунды), а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час. На электротяге спорткар может проехать 35 километров, а на зарядку батарей от бытовой электросети потребуется чуть меньше двух часов. Ранее сообщалось, что купе может быть запущено в серию в 2014 году. Судьба открытой версии пока не решена.
Фото: bmw.com