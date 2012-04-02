Евгений Новиков завоевал первый подиум в WRC
Российский пилот команды M-Sport Ford завершил четвертый этап чемпионата мира по классическому ралли в призовой тройке. На Ралли Португалии Евгений Новиков занял второе место, став первым российским пилотом, поднявшимся на подиум в WRC. На последнем этапе чемпионата мира российский гонщик уступил лишь норвежцу Мадсу Остбергу на автомобиле Ford и финскому пилоту Микко Хирвонену, который финишировал на первой строчке, но уже после торжественной церемонии награждения был дисквалифицирован.
Хировнен получил столь строгое наказание за несоответствие техническим требованиям отдельных деталей автомобиля Citroen DS3. Отметим, что Ралли Португалии, которое проходило в сложных погодных условиях, досрочно завершил действующий чемпион мира Себастьян Леб из Citroen, а один из фаворитов первенства планеты Яри-Матти Латвала после вылета с трассы во второй день гонки в итоге занял лишь четырнадцатое место. Пятый по счету этап чемпионата мира пройдет в конце апреля по территории Аргентины. Результаты Ралли Португалии: 1. Мадс Остберг — 4:21:16.1; 2. Евгений Новиков - +1:33.2; 3. Петтер Сольберг - +1:55.6; 4. Нассер Салех Аль-Аттия - +6:05.8; 5. Мартин Прокоп - +6:09.2; 6. Деннис Куйперс - +6:47.3; 7. Себастьян Ожье - +7:09.0; 8. Тьерри Невиль - +8:37.9; 9. Яри Кетомаа - +9:52.8; 10. Петер ван Меркстейн - +10:11.0.
Фото: automobilsport.com