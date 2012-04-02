Евгений Новиков завоевал первый подиум в WRC

Хировнен получил столь строгое наказание за несоответствие техническим требованиям отдельных деталей автомобиля Citroen DS3. Отметим, что Ралли Португалии, которое проходило в сложных погодных условиях, досрочно завершил действующий чемпион мира Себастьян Леб из Citroen, а один из фаворитов первенства планеты Яри-Матти Латвала после вылета с трассы во второй день гонки в итоге занял лишь четырнадцатое место. Пятый по счету этап чемпионата мира пройдет в конце апреля по территории Аргентины. Результаты Ралли Португалии: 1. Мадс Остберг — 4:21:16.1; 2. Евгений Новиков - +1:33.2; 3. Петтер Сольберг - +1:55.6; 4. Нассер Салех Аль-Аттия - +6:05.8; 5. Мартин Прокоп - +6:09.2; 6. Деннис Куйперс - +6:47.3; 7. Себастьян Ожье - +7:09.0; 8. Тьерри Невиль - +8:37.9; 9. Яри Кетомаа - +9:52.8; 10. Петер ван Меркстейн - +10:11.0.