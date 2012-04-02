Lincoln разработал самую большую сдвигающуюся стеклянную крышу среди седанов

Площадь панорамной крыши составляет 1,41 квадратных метра, толщина стекла равна пяти миллиметрам, а специальная тонировка с фактором защиты SPF 100 дает эффективную защиту от солнца. Крыша сдвигается к заднему стеклу с помощью двух электромоторов за десять секунд. При этом на скорости свыше 65 километров в час крыша автоматически сдвинется вперед на 20,3 сантиметра для уменьшения шума и турбулентности воздушных потоков в салоне. По словам представителей «Линкольна», крышу тестировали в различных климатических условиях в течение 14 месяцев. Сколько будет стоить такая крыша пока не уточняется. Однако в компании надеются, что подобная опция будет пользоваться большим спросом.