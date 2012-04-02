Lincoln разработал самую большую сдвигающуюся стеклянную крышу среди седанов
2 апреля 2012, 05:13ОбществоРОман БОТов
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На апрельское моторшоу в Нью-Йорке компания Lincoln привезет серийный вариант седана MKZ, построенный по мотивам одноименного концепта, дебютировавшего в начале текущего года в Детройте. На данный момент о товарном экземпляре производитель распространил только информацию о его полностью стеклянной крыше, которая может сдвигаться почти до задних сидений. Она, по словам представителей «Линкольна», является самой большой среди серийных седанов.
Площадь панорамной крыши составляет 1,41 квадратных метра, толщина стекла равна пяти миллиметрам, а специальная тонировка с фактором защиты SPF 100 дает эффективную защиту от солнца. Крыша сдвигается к заднему стеклу с помощью двух электромоторов за десять секунд. При этом на скорости свыше 65 километров в час крыша автоматически сдвинется вперед на 20,3 сантиметра для уменьшения шума и турбулентности воздушных потоков в салоне. По словам представителей «Линкольна», крышу тестировали в различных климатических условиях в течение 14 месяцев. Сколько будет стоить такая крыша пока не уточняется. Однако в компании надеются, что подобная опция будет пользоваться большим спросом.
Фото Lincoln
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