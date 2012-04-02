Обновленный Porsche Panamera не избежал встречи с папарацци
2 апреля 2012, 04:50ОбществоРОман БОТов
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С момента своего дебюта на автосалоне в Шанхае, Porsche Panamera занимал первые полосы практически всех мировых автомобильных изданий, может быть за исключением китайских СМИ. Однако очень скоро Porsche представит уже обновленный седан Panamera, в том числе и в версии Turbo. Изменения хоть и небольшие, по сравнению с имеющимся вариантом, но светодиодная оптика теперь присутствует по кругу.
Также новыми можно назвать воздухозаборники и суппорты тормозных дисков, причем часть элементов передней панели заимствована у Cayenne. В то время как задняя часть еще покрыта камуфляжем, что может свидетельствовать о полном ее преображении.
Фото: autoevolution.com
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