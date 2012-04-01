Пенсии увеличат с 1 апреля

Данное увеличение немного выше, чем было изначальнозапланировано при формировании бюджета на 2012 год. В итоге общий ростсоставит более 10% за год, учитывая февральскую индексацию на 7%сообщили в управлении.

С 1 апреля на 14,1% также будут увеличеныгосударственные пенсии. Это касается инвалидов всех групп,детей-инвалидов до 18 лет, инвалидов и участников Великой Отечественнойвойны, граждан, не имеющих трудового стажа и т.д.

В настоящее времясредний размер пенсии в нашем городе – 9.489,14 коп. Увеличение трудовых пенсий, в среднем, составит 324 рубля, государственных – 821 рубль. Специалисты Управления уже произвели перерасчет.