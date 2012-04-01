Пенсии увеличат с 1 апреля
1 апреля 2012, 09:04Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщили в нижнетагильском управлении Пенсионного фонда, с 1 апреля тагильских пенсионеров ожидает очередная прибавка к доходам. Трудовая пенсия (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца) вырастет на 3,41%.
Данное увеличение немного выше, чем было изначальнозапланировано при формировании бюджета на 2012 год. В итоге общий ростсоставит более 10% за год, учитывая февральскую индексацию на 7%сообщили в управлении.
С 1 апреля на 14,1% также будут увеличеныгосударственные пенсии. Это касается инвалидов всех групп,детей-инвалидов до 18 лет, инвалидов и участников Великой Отечественнойвойны, граждан, не имеющих трудового стажа и т.д.
В настоящее времясредний размер пенсии в нашем городе – 9.489,14 коп. Увеличение трудовых пенсий, в среднем, составит 324 рубля, государственных – 821 рубль. Специалисты Управления уже произвели перерасчет.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей