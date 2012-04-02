Рассекречена новая модель Fisker - седан Atlantic

Продемонстрированные ранее шпионские фотографии модели подтверждают их легитимность, но в Fisker пока не комментируют утечку. Согласно некоторым сведениям, модель, ранее известная как Fisker Nina, будет представлена под новым именем – Fisker Atlantic. Седан станет не только более компактной, но и более доступной моделью, чем Karma, хотя, судя по фотографиям, дизайн новинки выполнен в очень похожей стилистике. Отметим, что ручки задних дверей спрятаны в стойках, отчего новинка несколько напоминает традиционное купе. В отличие от Karma, Fisker Atlantic будет снабжен гибридной силовой установкой на базе двухлитрового турбомотора от BMW и двух электродвигателей. Однако известно, что бензиновый мотор планируется использовать исключительно для подзарядки аккумуляторов. Первоначально планировалось, что гибрид потенциальной стоимостью 40-50 000 долларов будет запущен на конвейер уже в этом году, однако по последним данным, в Fisker приняли решение отодвинуть старт производства на середину 2013 года. Выпускаться Atlantic будет на заводе в штате Делавэр, США, ранее принадлежавшем концерну GM.