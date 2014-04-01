ГИБДД Свердловской области обращается к тагильчанам: «Воздержитесь от дальних поездок»
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области предупреждает водителей, что на территории региона в связи с выпавшими осадками наблюдаются осложнения на городских дорогах и загородных трассах.
На загородных дорогах экипажи ДПС ГИБДД несут службу, патрулируя маршруты с включенными проблесковыми маячками, на предмет обнаружения транспортных средств, нуждающихся в сопровождении, в условиях нулевой видимости.
Госавтоинспекция Среднего Урала обращается к автолюбителям с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД. Кроме того, в данных погодных условиях, не совершать резких маневров, торможений и рискованных обгонов. Водителям, не обладающим навыками управления в таких погодных условиях, воздержаться от поездок на личном транспорте. При нахождении на трассах пешеходов и водителей, нуждающихся в помощи, сообщать по телефону единой диспетчерской службы 112.
А тем временем в городе уже работает специальная техника. Отдельно добавим, что и пешеходам стоит быть особенно внимательными: с крыш огромными пластами падает снег. Будьте аккуратны!
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