ГИБДД Свердловской области обращается к тагильчанам: «Воздержитесь от дальних поездок»

На загородных дорогах экипажи ДПС ГИБДД несут службу, патрулируя маршруты с включенными проблесковыми маячками, на предмет обнаружения транспортных средств, нуждающихся в сопровождении, в условиях нулевой видимости.

Госавтоинспекция Среднего Урала обращается к автолюбителям с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД. Кроме того, в данных погодных условиях, не совершать резких маневров, торможений и рискованных обгонов. Водителям, не обладающим навыками управления в таких погодных условиях, воздержаться от поездок на личном транспорте. При нахождении на трассах пешеходов и водителей, нуждающихся в помощи, сообщать по телефону единой диспетчерской службы 112.