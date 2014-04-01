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ГИБДД Свердловской области обращается к тагильчанам: «Воздержитесь от дальних поездок»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД Свердловской области обращается к тагильчанам: «Воздержитесь от дальних поездок»

1 апреля 2014, 13:10Общество
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