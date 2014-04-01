Грузовик BAW и все его преимущества

Такие автомобили являются максимально надежными в своем управлении, экономичными в расходе топлива, а также, что является достаточно важным, просты и доступны в ремонте, и учитывая все эти положительные качества, следует также отметить предельно высокую грузоподъемность этих грузовиков при минимальной цене по сравнению со всеми остальными представителями этого рынка.

Производство автомобилей BAW 3346 и всех остальных моделей осуществляется не только на территории Пекина, но еще и в Ульяновске отечественными специалистами. Основной акцент производителями делается на максимально возможное усиление рамы, за счет чего обеспечивается высокая степень прочности и надежности таких автомобилей, а наличие дополнительного гидроусилителя делает их также предельно простыми в своем управлении даже в том случае, если водитель управляет грузовиком в перегруженном состоянии. Помимо всего прочего такой грузовик имеет высокую маневренность, что было проверенно на широких магистралях, дворах и даже пробках крупных мегаполисов, так как за счет своей минимальной ширины автомобиль может запросто справляться с самыми разными трудностями, которые могут встретиться ему на дороге.

Данный автофургон представляет собой идеальный вариант для тех людей, которые хотят получить максимальную грузоподъемность автомобиля, и при этом осуществлять вождение с правами категории В. При этом следует сказать о том, что, не смотря на техническую грузоподъемность таких авто до 2.5 тонн они запросто выдерживают нагрузку более четырех, так как за счет предельно надежных рессоров, усиленной рамы и компоновки авто четырьмя колесами на задней оси обеспечивается максимально высокая степень устойчивости к любым видам перегрузок.