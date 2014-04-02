Компания Datsun дебютирует в России с седаном on-DO

Datsun on-DO – достаточно просторный семейный седан (длина 4337 мм / ширина 1700 мм / высота 1500 мм) с самым большим по объему багажником в классе (530 литров).

Слово DO пассоциируется с японской традиционной культурой, и в переводе означает путь – характерный, последовательный и методичный принцип исполнения дела. Это слово также имеет значение ‘движение’, поэтому полностью название модели ‘on-DO’ можно перевести как стремление бренда открыть доступ к мобильности и свободе перемещений для всех. Часть названия модели также созвучна русскому местоимению «он», подчеркивая мужскую составляющую в характере автомобиля.

Дизайн Datsun on-DO выполнялся в Глобальном дизайн-центре компании Nissan в Японии. Техническая разработка велась в России, команда инженеров состояла и из японских специалистов, и из российских.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. Все версии автомобиля будут стандартно оснащаться водительской подушкой безопасности. Модель будет продаваться по привлекательной цене менее 400 000 рублей. Точные цены будут обнародованы ближе к началу продаж, которое намечено на лето 2014 года.