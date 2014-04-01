На площадке Старый соболь компании ПРОМКО введен в эксплуатацию комплекс по затариванию шаров

Комплекс является разработкой инженеров компании и не имеет аналогов. Его главное преимущество в полной автоматизации, что позволяет сократить время затаривания и увеличить точность тоннажа. Из отпускных колодцев шары с помощью магнита поступают в шарозатарочный комплекс, где далее автоматически происходит наполнение биг-бэгов.

Ранее затаривание шаров осуществлялось практически вручную, при помощи крана и магнита. Шарозатарочный комплекс оснащен маслостанцией и гидроцилиндрами, при помощи которых система приводится в действие. В процессе затаривания задействован один сотрудник компании – оператор, который руководит затариванием мелющих шаров с пульта управления. Вместо грузоподъемных механизмов используется погрузчик.

Тоннаж затаривания в биг-бэги с изображением фирменной символики компании контролируется с высокой степенью точности благодаря автомату дозирования. В настоящее время осуществляется затаривание стальных мелющих шаров крупных диаметров от одной до полутора тонн, в зависимости от требований заказчика. Производительность затаривания - 90 тонн в смену.