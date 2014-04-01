Предприниматели Екатеринбурга будут получать психологическую помощь

В связи с падением курса рубля и нестабильной экономической ситуацией многие предприниматели, особенно работающие с зарубежными поставщиками, испытывают стресс, – за последние два месяца увеличилось количество звонков в Фонд от предпринимателей, которые обращаются не за финансовой, а за психологической поддержкой – предпринимателю очень важно, чтобы его выслушали и морально подбодрили. Обращаются как действующие предприниматели, так и те, кто только открывает свое дело. В связи с этим руководство Фонда приняло решение открыть кабинет психологической помощи, так как квалифицированный психолог сможет помочь предпринимателям справиться со стрессом и избежать неврозов и депрессии.

Кабинет психологической помощи смогут посетить не только те, кому нужна консультация психолога, но и те предприниматели, кому необходимо отдохнуть. В кабинете будет оборудована специальная зона отдыха, где у бизнесменов будет возможность послушать музыку для релаксации и выпить зеленого чая.

Быть предпринимателем – это колоссальный труд и ответственность, поэтому неудивительно, что именно бизнесмены часто подвержены стрессам и депрессиям. Не в нашей культуре обращаться к психологу, обычно используются альтернативные методы – кто-то занимается спортом, а кто-то снимает стресс посредством алкоголя. Надо отметить, что спорт и алкоголь не всегда помогают решить причину проблемы, поэтому появление подобных кабинетов психологической помощи необходимо комментирует ситуацию психолог Екатерина Ковалева.

Вероятно, нижнетагильские предприниматели также бы не отказались от подобной помощи. Хороший совет, анализ ситуации и психологическая помощь оказывают влияние не только на жизнь самого человека, но и на развитие его бизнеса. Только с позитивными мыслями возможна грамотная и интересная работа.