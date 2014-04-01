Преимущества посуточной аренды квартир в Екатеринбурге

Квартиры посуточно в Екатеринбурге составляют реальную конкуренцию современным гостиницам. Такие услуги имеют массу плюсов.

Во-первых, это высокий сервис и низкая цена.

Во-вторых, домашний вид и бытовое оборудование в квартире: аудио- и видеотехника, телефон, ТВ кабельное, интернет-связь.

В-третьих, обеспечение свободой действий и независимости от персонала отеля и администрации. Попросту: полностью себе хозяин. Возвращение домой не регламентируется. Засиделись допоздна со своими гостями? Это не проблема! Решили провести романтическую ночь – ваше личное дело!

В-четвертых, наличие кухни – большой плюс, ведь готовить можно самим, есть когда угодно: график работы у всех разный. Захотелось чего-то вкусненького? Всегда можно достать из холодильника.

В-пятых, в арендуемой посуточной квартире допустимо проживание нескольких лиц, в отличие от отелей, где оплата номера пропорциональна число постояльцев. Квартира посуточно вся в вашем распоряжении.

В-шестых, квартиры сдаются в любом районе города Екатеринбурга. Вы самостоятельно выбираете квартиру на час, сутки, ночь, руководствуясь нашим сайтом, рядом с местом пребывания, будь то работа или отдых.

Разные цели преследуют гости Екатеринбурга. Это может быть командировка или туристическая поездка на небольшое количество дней. А также празднование именин (юбилея). Ресторан ограничен во времени. Стесненные квартирные условия дома. Здесь выручит аренда квартиры посуточно в Екатеринбурге. Нужно скрыться от посторонних глаз, от глаз соседей-старушек, которые то и дело обсуждают вашу личную жизнь? Тогда проведите романтическое свидание на частной квартире. Планируете сделать ремонт – переселитесь на некоторое время в квартиру. Приехали родственники – разместите их на неделю или несколько дней или часов в посуточной квартире.

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