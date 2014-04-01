Работодатели Нижнего Тагила будут отчитываться по-новому
1 апреля 2014, 15:00Общество
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Сегодня стартует отчетная кампания в Пенсионный фонд по приему сведений за 1 квартал текущего года. Более 8 тысяч страхователей Нижнего Тагила и пригорода впервые будут отчитываться по новой Единой форме.
Она объединяет расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в целом по организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу, что упрощает процесс отчетности перед ПФР. При этом в форме учтены все изменения в законодательстве о страховых взносах, вступившие в силу с 1 января этого года.
Отчетная кампания продлится с 1 апреля по 15 мая.
Более подробную информацию о порядке заполнения Единой формы можно получить на сайте ПФР в разделе «Работодателям», в электронном сервисе «Личный кабинет плательщика», а также на обучающих семинарах в здании Управления Пенсионного фонда по средам в 15.00 и пятницам в 14.00 (ул. Красноармейская, 7а, конференц-зал).
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