Работодатели Нижнего Тагила будут отчитываться по-новому

Она объединяет расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в целом по организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу, что упрощает процесс отчетности перед ПФР. При этом в форме учтены все изменения в законодательстве о страховых взносах, вступившие в силу с 1 января этого года.