Семинары по кровельным материалам

Более 120 человек посетили обучающие семинары, которые организовала компания «Славдом» для своих клиентов и партнеров. Мероприятия проводилось совместно с производителями строительных материалов, компаниями Wienerberger, MDM и Paroc. Эти европейские фирмы считаются одними из лидеров рынка стройматериалов. Семинары были организованы в Москве и Санкт-Петербурге для строителей, проектировщиков и поставщиков строительной продукции из этих и других регионов страны.

Компания «Славдом» продемонстрировала на семинаре широкую цветовую гамму и разнообразие профилей керамической черепицы Koramiс от германского производителя Wienerberger.

Одновременно были представлены кровельные аксессуары MDM (Польша) и теплоизоляция для кровли – каменная вата – от финской компании Paroc. Слушатели были ознакомлены не только с разнообразием ассортимента представленных материалов. Специалисты рассказали о качестве и свойствах данной продукции и способах ее применения. Кроме того, профессионалы строительного рынка узнали особенности и порядок расчетов затрат материалов для комплектации скатной крыши.