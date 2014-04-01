Семинары по кровельным материалам
Более 120 человек посетили обучающие семинары, которые организовала компания «Славдом» для своих клиентов и партнеров.
Более 120 человек посетили обучающие семинары, которые организовала компания «Славдом» для своих клиентов и партнеров. Мероприятия проводилось совместно с производителями строительных материалов, компаниями Wienerberger, MDM и Paroc. Эти европейские фирмы считаются одними из лидеров рынка стройматериалов. Семинары были организованы в Москве и Санкт-Петербурге для строителей, проектировщиков и поставщиков строительной продукции из этих и других регионов страны.
Компания «Славдом» продемонстрировала на семинаре широкую цветовую гамму и разнообразие профилей керамической черепицы Koramiс от германского производителя Wienerberger.
Одновременно были представлены кровельные аксессуары MDM (Польша) и теплоизоляция для кровли – каменная вата – от финской компании Paroc. Слушатели были ознакомлены не только с разнообразием ассортимента представленных материалов. Специалисты рассказали о качестве и свойствах данной продукции и способах ее применения. Кроме того, профессионалы строительного рынка узнали особенности и порядок расчетов затрат материалов для комплектации скатной крыши.
По итогам проведенных семинаров все участники были ознакомлены с преимуществами сотрудничества с компанией «Славдом». На этой встрече были освещены внутренние нормативы компании по работе с клиентами. Специалисты дилерских отделов по Москве и Петербургу рассказали слушателям особенности заказа материалов, порядок доставки и расчетов с компанией «Славдом».