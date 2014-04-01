«Тагилдорстрой»: по городу работает 15 единиц техники для уборки снега

Как рассказал TagilCity.ru Владимир Ларионов, начальник производственно-технического отдела «Тагилдорстрой», по центральным улицам пустили грейдеры. Мосты, по которым идут пешеходы, в обязательном порядке обработаны подсыпкой для дороги (в том числе на Красноармейской). Интересный факт, но экспериментально установленные на проспекте Строителей знаки, ограничивающие парковку, дали результат. Ночью грейдеры без проблем очистили территорию. Добавим, сейчас в городе работает 15 единиц техники.