«Тагилдорстрой»: по городу работает 15 единиц техники для уборки снега
1 апреля 2014, 09:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всю ночь и в течение сегодняшнего дня на улицах Нижнего Тагила ведется работа по уборке снега. За последние сутки успели вырасти настоящие сугробы, которые значительно осложнили проходимость как транспорта, так и пешеходов.
Как рассказал TagilCity.ru Владимир Ларионов, начальник производственно-технического отдела «Тагилдорстрой», по центральным улицам пустили грейдеры. Мосты, по которым идут пешеходы, в обязательном порядке обработаны подсыпкой для дороги (в том числе на Красноармейской). Интересный факт, но экспериментально установленные на проспекте Строителей знаки, ограничивающие парковку, дали результат. Ночью грейдеры без проблем очистили территорию. Добавим, сейчас в городе работает 15 единиц техники.
Что касается ямочного ремонта, работа возможна только при установлении плюсовых температур. При этом «Тагилдорстрой» полностью готов к началу ремонта, и технически, и в плане материалов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей