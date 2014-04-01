Центральная электротехническая лаборатория Евраз НТМК отметила 55-летний юбилей

Центральная лаборатория автоматики (так до 1996 года называлась ЦЭТЛ) была создана 1 апреля 1959 года. В архивах НТМК сохранился приказ за подписью первого директора комбината А.Ф. Захарова о создании самостоятельной структурной единицы – центральной лаборатории автоматики. Персонал нового подразделения составил 46 сотрудников.

В настоящее время ЦЭТЛ насчитывает порядка 120 высококвалифицированных специалистов – инженеры по наладке и испытаниям, инженеры-электроники, электромонтеры и другие. Сотрудники лаборатории трудятся во всех основных цехах комбината. Это как опытные сотрудники, так и молодые работники. Около 30 процентов персонала – специалисты в возрасте до 30 лет.

В составе ЦЭТЛ семь подразделений: лаборатории электропривода, релейной защиты, измерительных приборов, диспетчеризации энергоснабжения, систем программного управления, высоковольтных испытаний и измерений, а также отдел виброаккустической диагностики оборудования.

ЦЭТЛ активно участвует в реализации программы реконструкции и модернизации Евраз НТМК, разработке и внедрении инновационных проектов по снижению затрат и повышению эффективности работы предприятия. Инженеры лаборатории ведут работу по проектированию новых агрегатов и производств, их наладке, участвуют в воде оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию. Специалисты лаборатории участвовали в строительстве доменных печей, установки по вдуванию пылеугольного топлива, реконструкции сталеплавильного производства, осваивали новое оборудование в прокатных цехах.