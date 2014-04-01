Уже с бородой: на 1 апреля в Нижнем Тагиле даже погода пошутила

Тем не менее, сейчас светит солнце, в течение дня ожидается потепление до 0 градусов по Цельсию, возможен небольшой снег. К слову, на недавнем совещании в Администрации Глава Нижнего Тагила Сергей Носов не без оптимизма заявил, что в городе удалось победить снег. Но с природой не поспоришь, финальные сражения еще впереди, да и намеченный на эту неделю ямочный ремонт тоже придется отложить.