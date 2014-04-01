Уже с бородой: на 1 апреля в Нижнем Тагиле даже погода пошутила
1 апреля 2014, 08:45Общество
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Сегодня 1 апреля, День смеха, а тагильчане с утра смеются над тем, какой сюрприз устроила всем погода. Весь вчерашний день шел снег, так что улицы города, а заодно и весь транспорт, оказались под сугробами.
Тем не менее, сейчас светит солнце, в течение дня ожидается потепление до 0 градусов по Цельсию, возможен небольшой снег. К слову, на недавнем совещании в Администрации Глава Нижнего Тагила Сергей Носов не без оптимизма заявил, что в городе удалось победить снег. Но с природой не поспоришь, финальные сражения еще впереди, да и намеченный на эту неделю ямочный ремонт тоже придется отложить.
TagilCity.ru желает тагильчанам отличного дня и не забыть поднять настроение близким!
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