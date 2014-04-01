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Уже с бородой: на 1 апреля в Нижнем Тагиле даже погода пошутила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уже с бородой: на 1 апреля в Нижнем Тагиле даже погода пошутила

1 апреля 2014, 08:45Общество
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