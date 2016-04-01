МФО улучшают кредитную историю

От того, что кредитная история однажды будет испорчена, не застрахован никто. Долги по займу могут быть вовремя не оплачены по разным причинам. Любая просрочка является поводом для черной метки, которая станет препятствием для получения даже небольших кредитов в дальнейшем. Исправление кредитной истории связано с большими трудностями и порой просто невозможно. Что же делать, если кредиты не дают, а потребность в них велика?

Микрозаймы для хорошей кредитной истории

Кредитная история заемщиков составляется в БКИ (бюро кредитных историй), получающем данные от кредитных учреждений. Она формируется автоматически и при любом запросе так же автоматически определяет, насколько надежен заемщик. Если у него когда-то были даже незначительные просрочки, они зафиксируются в БКИ и будут поводом для отказа в кредитовании. В таких случаях лучше сразу обращаться в микрофинансовые организации. Подобные сервисы не делают запрос в бюро, однако могут помочь человеку восстановить в нем свою репутацию.

Сейчас многие МФО оказывают услуги, выдавая небольшие займы через интернет или при личном посещении офиса клиентами. К примеру, проблему плохой кредитной истории можно решить на сайте Promikrozajm.ru. Это информационный портал по займам, который расскажет вам как можно откорректировать историю за несколько шагов.

Для того, чтобы максимально улучшить кредитный статус, желательно взять несколько микрозаймов и погасить их вовремя. Это один из самых простых способов исправления статуса ненадежного плательщика, доступный всем. У микрокредитования есть целый ряд преимуществ. К ним относятся:

Минимум требований для выделения займа;

Быстрота получения денег;

Удобство оформления заявки в онлайн-режиме.

Взять кредит в МФО могут все совершеннолетние граждане. Для него не нужны никакие документы, подтверждающие платежеспособность человека. Прямо на сайте делается расчет процентов по договору займа, и сразу определяется сумма, которую нужно будет вернуть в определенный срок.

Деньги переводятся в течение часа на карточку, электронные кошельки, на счета в финансовых организациях. При желании можно получить их наличными в офисе.