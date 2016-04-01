Нижнетагильская епархия собирает на Пасху подарки для нуждающихся

В этом году поздравить с Воскресеньем Христовым волонтеры планируют свыше 120 семей, более сотни воспитанников детских домов, инвалидов, пожилых людей и жильцов социального приюта.

Подарки на главный праздник христиан принимают в храмах Дмитрия Донского и Серия Радонежского, а также в магазине «Мир православия», который располагается по адресу проспект Ленина, 32. Тагильчане могут принести канцелярские товары, подгузники, детское питание, книги и развивающие игры.

Кроме того, акция пройдет в ТЦ «Райт» 4 апреля, где пасхальные подарки можно оставить в специальных корзинах для пожертвований.

Стоит отметить, что тагильчане могут не только приносить готовые подарки, но и сделать их своими руками. Например, еженедельно в храме Сергия Радонежского проходят творческие мастерские. На них добровольцы помогают освоить техники мыловарения, декупажа и скрапбукинга.