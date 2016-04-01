Один день больших скидок!

В этот день найти свой вариант квартиры, дома или земельного участка будет очень просто. Для покупателей – более 2 000 различных объектов недвижимости. С клиентами будут работать представители компаний-застройщиков. Бесплатную услугу по подбору вариантов недвижимости окажут также специалисты риелторской компании.

Только 2 апреля продавцы недвижимости в Тагиле снизят цены, скидки составят до 500 тысяч рублей! Выбрав свой вариант квартиры, дома или земельного участка, в этот же день гости мероприятия смогут подобрать ипотечный кредит от 11,7 % годовых. На мероприятии будут присутствовать представители девяти банков и ипотечные брокеры. Кроме того, в помощь пришедшим – бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с недвижимостью.