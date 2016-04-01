ОксюморОн или оксЮморон? Свердловчане узнали ответ
1 апреля 2016 года. Жители Среднего Урала стали в 25 раз чаще интересоваться значением и произношением слова оксюморон. Такие запросы вошли в топ-10 тем предпоследней недели марта в поиске Яндекса. Возможной причиной популярности стала рекламная кампания «Филолог», посвященная снижению цен на тарифах «Все включено» от «МегаФона».
Тема набрала 57 баллов из 100 по шкале поискового интереса Яндекса и стала одной из топовых в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае.
Этот запрос уверенно обогнал ряд знаковых мировых событий – Рауль Кастро встретился с Бараком Обамой, Джон Керри поздравил Сергея Лаврова с днем рождения.
Новые тарифы действуют в поездках по России, включают больше минут и сообщений, и они заметно дешевле по цене. Это помогает всегда оставаться на связи с родными. Для привлечения внимания к преимуществам мы выбрали диалог папы и дочки, который близок мне и полюбился нашим клиентам отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.
В ролике отец и его смышлёная дочка рассуждают о тонкостях русского языка и пытаются подобрать подходящий эпитет для рекламного слогана. Актерский дуэт составили Евгений Стычкин («Утомленные солнцем-2», «День выборов», киносериал «Измены») и юная Вита Корниенко («Маршрут построен», Сериал «Тихий Дон»).
Рост в 25 раз на прошлой неделе по сравнению с первой неделей марта.