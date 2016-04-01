Пора устанавливать таймер: следующая выставка вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле состоится в сентябре 2017

В настоящий момент корпорация ведет переговоры со странами, которые планируют представить свою военную продукцию в Нижнем Тагиле на полигоне НТИИМ. Уже выразили желание принять участие на выставке Израиль, Италия, Испания, ОАЭ и Корея.

В рамках RAE-2017 пройдет ночная демонстрация военной техники, а официальные лица станут участниками турнира по гольфу. Кстати, в России существует только три поля для игры в гольф, отвечающие международным стандартам. И одно из них находится под Екатеринбургом.

Напомним, Russia Arms Expo одна из ведущих мировых выставок вооружений. Юбилейная, 10-я, RAE в Нижнем Тагиле состоялась в сентябре 2015 года. На ней, по словам организаторов, побывали более 46 тысяч человек со всего мира – это рекордное количество гостей. А на полигоне, который не имеет аналогов в мире, свою мощь продемонстрировали 62 образца военной техники.

В прошлый раз в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге установили таймер, который отчитывал время до начала Международной выставки вооружений. И раз даты следующей Russia Arms Expo уже известны, пока снова ставить на театральной площади часы с обратным отчетом?

Не только военной техникой хороша российская армия. Организация полевой военной кухни также на очень высоком уровне.