Позвольте себе больше...
Выбери свой купон! Позвольте себе больше – купоны и скидки от магазина здоровья «Казанова» ждут Вас.
Выбери свой купон!
Позвольте себе больше – купоны и скидки от магазина здоровья «Казанова» ждут Вас.
В период с 1 апреля по 31 мая 2016 года покупателям сети магазина здоровья «Казанова» при единоразовой покупке на сумму 1 000 р. и более выдаётся один купон со скидками.
При предъявлении купона в любом магазине здоровья "Казанова" Вы получаете право на получение выбранной Вами скидки на представленный товар.
Скидка по акции не суммируется с другими действующими акциями и скидками.
Купон действует во всей сети магазинов здоровья «Казанова» по адресам:
пр. Мира,16 (3435)25-28-49
пр. Дзержинского,43 (3435)33-40-18
ул. Пархоменко,127 (3435)43-43-57
ул.Фрунзе,30 (3435)92-25-00
Группа в контакте: https://vk.com/kazanovatagil