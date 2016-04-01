Выбери свой купон!

Позвольте себе больше – купоны и скидки от магазина здоровья «Казанова» ждут Вас.

В период с 1 апреля по 31 мая 2016 года покупателям сети магазина здоровья «Казанова» при единоразовой покупке на сумму 1 000 р. и более выдаётся один купон со скидками.

При предъявлении купона в любом магазине здоровья "Казанова" Вы получаете право на получение выбранной Вами скидки на представленный товар.

Скидка по акции не суммируется с другими действующими акциями и скидками.

Купон действует во всей сети магазинов здоровья «Казанова» по адресам:

пр. Мира,16 (3435)25-28-49

пр. Дзержинского,43 (3435)33-40-18

ул. Пархоменко,127 (3435)43-43-57

ул.Фрунзе,30 (3435)92-25-00