Спецодежда для защиты во время работы

Она позволяет не только защитить себя от воздействия агрессивных сред, непогоды, грязи, высоких температур или ударных нагрузок, но и создать образ профессионала, который соответствует внешнему облику своей компании. Купить спецодежду - означает надежно защитить себя и минимизировать риски получения травм во время работы.

Для подобного рода одежды предусмотрены особые нормативы по показателям прочности на разрыв, эластичности, ударных нагрузок, стойкости к механическим повреждениям, а также защиты от высоких/низких температур, в некоторых случаях специальных огнеупорных свойств и т.д. Ткани, фурнитура и материалы подбираются с учетом все показателей, а особый покрой не сковывает движения работника даже при значительной толщине или тяжести защитного комплекта (например, форма пожарного).

Основные виды спецодежды

Существует несколько видов спецодежды для работников, а именно:

летняя: облегченный вариант комплекта, состоящий из рабочей одежды без дополнительного утеплителя, возможно применение тканей с иным составом волокон для лучшего водоотведения и защиты от прямых солнечных лучей;

зимняя: одежда с утеплителем, из более плотных тканей, предполагает наличие толстовки и дополнительного утепленного жилета, а также специального термобелья для длительного пребывания в низком температурном режиме;

средства индивидуальной защиты: головные уборы (каски, шлемы, шапки), маски и очки (например, для сварочных работ), наушники, лицевые щитки, респираторы, диэлектрические перчатки и боты, удерживающие системы и пояса;

рабочая обувь: специальные ботинки, сапоги или валенки, изготовленные из резины и полиуретана, комбинированных материалов, кожи для максимального комфорта и защиты стоп и голеней от производственных травм;

защита рук: различные перчатки, рукавицы и краги.