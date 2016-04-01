В Нижнем Тагиле в День памяти и скорби пройдут реконструкции событий ВОВ

В администрации города прошла встреча рабочей группы по подготовке ко Дню памяти и скорби. Исторические реконструкции будут посвящены огромному вкладу тагильчан в победу. В подготовке к акции принимают участие работники предприятий, школьники, студенты и деятели искусств. Как отмечают в мэрии, в Нижнем Тагиле будут воссозданы знаковые события истории нашего города на полях сражений и в тылу.

По традиции День памяти и скорби начнется с торжественного митинга у мемориала на кладбище «Рогожино». Там тагильчане почтят память земляков, погибших на фронтах ВОВ и тружеников тыла. На заводе-музее им. Куйбышева будет реконструирован монумент, символизирующий уход тагильских солдат на поля сражений. А на площади у КДК «Современник» будут располагаться палатки эвакуационного госпиталя. В годы войны на территории Нижнего Тагила действовало 14 таких госпиталей.

Кроме того, все желающие смогут отведать солдатскую кашу в военно-полевой кухне. Последний «штрих» в создании атмосферы военных лет – выступление концертных бригад. Также, на площади Славы и у мемориала погибшим металлургам пройдут митинги и театрализованные представления. Акция «Свеча памяти» в сквере у горного колледжа завершит День памяти и скорби.

Помимо Нижнего Тагила, в акции примут участие еще 12 свердловских городов.

Напомним, акция пройдет 22 июня. В этот день, в 1941 году, немецкая армия вторглась на территорию СССР.