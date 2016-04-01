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В Свердловской области инфоцентр для туристов открылся в русской народной избушке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области инфоцентр для туристов открылся в русской народной избушке

1 апреля 2016, 09:35Обществоoffice@tagilcity.ru
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