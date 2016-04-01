В Свердловской области инфоцентр для туристов открылся в русской народной избушке

Многие россияне только начинают исследовать другие города своей страны. И делать это, конечно же, намного удобнее на автомобиле, который дает большую свободу передвижений. К тому же сегодня активно развивается рынок аренды транспортных средств, поэтому совсем не обязательно отправляться в путь на своем авто, ведь можно воспользоваться арендным. Такой вариант, в частности, широко распространен среди гостей столицы, которые не хотят тратить время и силы на поездки в общественном транспорте. Многие компании предлагают такие условия для аренды машин, которые отличаются предельной простотой и выгодны не только арендатору, но и клиенту. При этом всегда есть возможность, при необходимости, арендовать автомобиль с водителем, что сделает пользование им еще более комфортным.