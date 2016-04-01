В Театральном сквере Нижнего Тагила трескаются и отпадают каменные плиты: кто виноват и за чей счёт будет ремонт? (ФОТО)

Прошло не так много времени, а дефекты, допущенные при проведении работ, уже дают о себе знать. Вчера чиновники городской Администрации и общественники провели осмотр Театрального сквера.

Осмотр был проведён силами Службы заказчика, юридического управления Администрации города и представителей общественности. В этом году подрядчик [осуществлявший работы по реконструкции сквера – прим. ред.] подал на город в суд из-за того, что ему не были выплачены все деньги за выполненные работы рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

В то время как качество работ вызывает серьёзные нарекания.

Плиты разрушаются. На них есть продольные и поперечные трещины. Некоторые плиты отломаны. Администрация города будет подавать встречный иск, но сложность в том, что город должен деньги подрядчику, а подрядчик выполнил работы некачественно добавил общественник.

Фото: ОД «Тагил без ям»

Составление дефектной ведомости по состоянию Театрального сквера будет осуществлено после того, как растает снег. Тогда станет ясна сумма претензий города к подрядчику, а также то, кто будет осуществлять ремонт сквера и будет ли ремонт гарантийным.

TagilCity.ru напоминает о том, что ранее претензии тагильчан вызывало зимнее содержание одного из ярусов «Тагильской лагуны».