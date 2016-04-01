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В Театральном сквере Нижнего Тагила трескаются и отпадают каменные плиты: кто виноват и за чей счёт будет ремонт? (ФОТО)
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В Театральном сквере Нижнего Тагила трескаются и отпадают каменные плиты: кто виноват и за чей счёт будет ремонт? (ФОТО)

1 апреля 2016, 13:05ОбществоПавел Щербина
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