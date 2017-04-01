49 сотрудников полиции приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО)
В Нижнетагильском музее памяти тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, накануне состоялась присяга сотрудников полиции.
49 молодых сотрудников органов внутренних дел принимали слова приветствия от начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова.
Сегодняшний день – это начало вашего долгого служебного пути, который будет отнюдь не легким. Слова клятвы, которые вы сегодня произнесли, прежде всего, для своих родных, друзей, для тех, кто живет в вашем городе и стране, для тех, кто ждет от вас защиты. Я желаю, чтобы вы успешно прошли свой служебный путь и узнали благодарность тех людей, которым вы вовремя помогли и подставили свое плечо поздравила от имени полковника его заместитель, полковник полиции Наталья Саввина.
Также торжественные речи были произнесены представителем губернатора региона Виктором Бабенко, представителем общественного совета при МВД Вячеславом Горячкина, ветераном ОВД Александром Покусаем и отцом Геннадием из храма Александра Невского.
Наиболее отличившиеся в учебе и общественной деятельности сотрудники, принявшие присягу, были отмечены благодарственными письмами, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.
Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
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