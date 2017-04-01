49 сотрудников полиции приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сегодняшний день – это начало вашего долгого служебного пути, который будет отнюдь не легким. Слова клятвы, которые вы сегодня произнесли, прежде всего, для своих родных, друзей, для тех, кто живет в вашем городе и стране, для тех, кто ждет от вас защиты. Я желаю, чтобы вы успешно прошли свой служебный путь и узнали благодарность тех людей, которым вы вовремя помогли и подставили свое плечо поздравила от имени полковника его заместитель, полковник полиции Наталья Саввина.