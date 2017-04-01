Капитальный ремонт за 4 миллиона рублей проведён в ЗАГСе Ленинского района Нижнего Тагила

ЗАГС открылся в 80-ые годы. С тех пор мрачный зал, советские светильники и потёртый паркет не менялись, хотя руководство предпринимало попытки обновить залы новыми интерьерными решениями.

Кроме того, в здании теперь заработал еще один зал для регистрации – малый, который ранее был кладовкой. Также теперь жених и невеста будут морально настраиваться к церемонии в отдельной специальной комнате.

На реконструкцию из областного бюджета было выделено около 4 миллионов рублей, работы были выполнены в срок и на приличном уровне. Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев рассказал ОТВ:

Очень хорошо, что областные власти нашли возможность профинансировать это. Два года практически сначала ремонтировались коммуникации, потом внутреннее убранство помещения приводилось в порядок, и очень хорошо, что сегодня такой праздник состоится.

Добавим, что в месяц здесь женятся около 250 пар из Нижнего Тагила и других населенных пунктов.