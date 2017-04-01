Общественная организация ветеранов Нижнего Тагила отметила 30-летний юбилей (ФОТО)

Празднование тридцатилетия проходило во Дворце культуры металлургов, куда съехался актив нижнетагильской организации. Всего в её рядах объединено более 42 тысяч ветеранов. Это металлурги, горняки, химики, машиностроители, учителя и представители других профессий. За годы работы было создано три районных филиала и 72 ячейки.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов также присутствовал на мероприятии. От лица города он поблагодарил ветеранов за их работу и участие в жизни муниципалитета. Председатель организации из рук мэра получил сертификат на приобретение оргтехники.

Прозорливо, как всегда, накануне лихих 90-х тагильчане создали организацию, которая помогла нам преодолеть трудный период, - подчеркнул Сергей Носов. - Вы наш боевой отряд, опора в любых социальных и производственных проектах, поддержка для руководителей города и предприятий. Спасибо вам за то, что помогаете нам всегда и во всем. Зачастую наши ветераны креативнее и инициативнее молодых людей.

Кроме того, самые активные ветераны также были отмечены наградами, благодарственными письмами и грамотами. Все участники встречи получили в подарок сувениры и яркий концерт от коллектива центра культуры и искусств НТМК.