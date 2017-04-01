Продажа алкоголя может быть запрещена в Екатеринбурге во время ЧМ-2018
1 апреля 2017, 09:45Общество
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В столице Урала могут запретить продажу алкоголя на время проведения Чемпионата мира по футболу в будущем году.
Сюжеты: Екатеринбург
Хоть информация была дана неофициальными источниками, новость уже широко обсуждается в СМИ. Впервые о такой возможности написал ресторатор Андрей Семёнов, ссылаясь на данные из первых рук, пишет Политсовет.
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Специалисты предполагают, что в законопроект может войти лишь запрет на продажу алкоголя в центре столицы Урала – у Центрального стадиона и ЦПКиО им. Маяковского.
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