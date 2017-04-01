Продажа алкоголя может быть запрещена в Екатеринбурге во время ЧМ-2018

Хоть информация была дана неофициальными источниками, новость уже широко обсуждается в СМИ. Впервые о такой возможности написал ресторатор Андрей Семёнов, ссылаясь на данные из первых рук, пишет Политсовет .

Специалисты предполагают, что в законопроект может войти лишь запрет на продажу алкоголя в центре столицы Урала – у Центрального стадиона и ЦПКиО им. Маяковского.