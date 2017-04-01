Школьники Нижнего Тагила на творческом вечере узнали о многогранном таланте Корнея Чуковского
1 апреля 2017, 10:30Общество
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В городской библиотеке №5 Нижнего Тагила накануне состоялся вечер, посвященный творчеству Корнея Чуковского. Писателю 31 марта исполнилось бы 135 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Впервые ребята услышали, что настоящее имя писателя – Николай Васильевич Корейчуков. Старшие школьники узнали, что Корней Чуковский писал не только для детей, но и изучал творчество писателей и поэтов, а также занимался переводами книг с английского языка.
В пресс-службе Центральной городской библиотеки отметили, что посетившие мероприятие школьники узнали о многогранности юбиляра Корнея Ивановича Чуковского.
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