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Новости Нижнего Тагила

Беременная женщина была уволена без объяснения причин из салона красоты Екатеринбурга

1 апреля 2018, 12:05Добавить новость
город,Екатеринбург,проверка,прокуратура,работа,Свердловская область,беременность,увольнение,салон красоты,маникюр,работодатель
Сотрудница одного из салонов красоты в Екатеринбурге пытается добиться справедливости после того, как её уволили с работы, узнав о предстоящей беременности. При этом сейчас работодатель и бывшие коллеги делают вид, что не знают женщину.

Екатерина Трейтер работала мастером по маникюру в одном из салонов Екатеринбурга на протяжении года. Никаких договоров она не подписывала, записей в трудовой книжке работодатель не делал. После того, как девушка узнала о беременности, она обратилась к владельцу салона, чтобы обсудить вопрос графика и будущего положенного отпуска.

Работодатель, узнав о беременности, заявил, что уволит Екатерину. При этом никаких положенных выплат она не получила. Для восстановления нарушенных прав девушка обратилась в прокуратуру и наняла адвоката. Во время визита адвоката в салон владелец и работники сделали вид, что не знают Екатерины.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в книге записи клиентов присутствует фамилия мастера по маникюру - Трейтер. Следователи прокуратуры разбираются в ситуации и планируют опросить работников салона и руководителей.

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