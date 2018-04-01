Беременная женщина была уволена без объяснения причин из салона красоты Екатеринбурга

Екатерина Трейтер работала мастером по маникюру в одном из салонов Екатеринбурга на протяжении года. Никаких договоров она не подписывала, записей в трудовой книжке работодатель не делал. После того, как девушка узнала о беременности, она обратилась к владельцу салона, чтобы обсудить вопрос графика и будущего положенного отпуска.



Работодатель, узнав о беременности, заявил, что уволит Екатерину. При этом никаких положенных выплат она не получила. Для восстановления нарушенных прав девушка обратилась в прокуратуру и наняла адвоката. Во время визита адвоката в салон владелец и работники сделали вид, что не знают Екатерины.



Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в книге записи клиентов присутствует фамилия мастера по маникюру - Трейтер. Следователи прокуратуры разбираются в ситуации и планируют опросить работников салона и руководителей.