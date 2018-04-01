Эстонский документалист снимает в Екатеринбурге фильм о царской семье

Эстонский режиссер Марианна Каат снимает в Екатеринбурге фильм о Царской семье, православии и духовной жизни столицы Урала. Работа над полнометражным документальным фильмом началась в Екатеринбурге летом 2017 года.

Режиссер хочет в своей работе показать духовную жизнь города, историю царской семьи и отобразить подготовку к мероприятиям, посвященным столетию расстрела последних Романовых.



Съемки картины ведутся в местах, непосредственно связанных с царской семьей: Храм на Крови и Ганина яма. Также Каат снимет мероприятия Екатеринбургской епархии.



Уже был зафиксирован общегородской крестный ход 7 декабря. Также планируется запечатлеть Малый крёстный ход 30 апреля, отмечает Екатеринбургская епархия.