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Новости Нижнего Тагила

Эстонский документалист снимает в Екатеринбурге фильм о царской семье

1 апреля 2018, 14:20Добавить новость
Екатеринбург,культура,образование,праздник,РПЦ,съемки фильма,романовы,царская семья,Марианна Каат,история

Эстонский режиссер Марианна Каат снимает в Екатеринбурге фильм о Царской семье, православии и духовной жизни столицы Урала. Работа над полнометражным документальным фильмом началась в Екатеринбурге летом 2017 года.

Режиссер хочет в своей работе показать духовную жизнь города, историю царской семьи и отобразить подготовку к мероприятиям, посвященным столетию расстрела последних Романовых.

Съемки картины ведутся в местах, непосредственно связанных с царской семьей: Храм на Крови и Ганина яма. Также Каат снимет мероприятия Екатеринбургской епархии.

Уже был зафиксирован общегородской крестный ход 7 декабря. Также планируется запечатлеть Малый крёстный ход 30 апреля, отмечает Екатеринбургская епархия.

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