Эстонский документалист снимает в Екатеринбурге фильм о царской семье
1 апреля, 14:20Общество
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Эстонский режиссер Марианна Каат снимает в Екатеринбурге фильм о Царской семье, православии и духовной жизни столицы Урала. Работа над полнометражным документальным фильмом началась в Екатеринбурге летом 2017 года.
Сюжеты: Екатеринбург
Режиссер хочет в своей работе показать духовную жизнь города, историю царской семьи и отобразить подготовку к мероприятиям, посвященным столетию расстрела последних Романовых.
Съемки картины ведутся в местах, непосредственно связанных с царской семьей: Храм на Крови и Ганина яма. Также Каат снимет мероприятия Екатеринбургской епархии.
Уже был зафиксирован общегородской крестный ход 7 декабря. Также планируется запечатлеть Малый крёстный ход 30 апреля, отмечает Екатеринбургская епархия.
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