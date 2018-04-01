Эстонский документалист снимает в Екатеринбурге фильм о царской семье

Режиссер хочет в своей работе показать духовную жизнь города, историю царской семьи и отобразить подготовку к мероприятиям, посвященным столетию расстрела последних Романовых.

Съемки картины ведутся в местах, непосредственно связанных с царской семьей: Храм на Крови и Ганина яма. Также Каат снимет мероприятия Екатеринбургской епархии.

Уже был зафиксирован общегородской крестный ход 7 декабря. Также планируется запечатлеть Малый крёстный ход 30 апреля, отмечает Екатеринбургская епархия.