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«Лежачие полицейские» для трамваев появились в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Лежачие полицейские» для трамваев появились в Нижнем Тагиле

1 апреля, 15:50Общество
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