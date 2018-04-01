«Лежачие полицейские» для трамваев появились в Нижнем Тагиле

Главная функция полицейских – проследить, чтобы вагоны не превышали скорость. В случае необходимости полицейские зафиксируют нарушения и выпишут штраф водителям трамваев.

Отряд лежачих полицейских будет работать до зимних холодов, говорят на официальной странице «ВКонтакте» «Тагильского трамвая». Методика и график работы в зимних условиях будет прорабатываться.