«Лежачие полицейские» для трамваев появились в Нижнем Тагиле
1 апреля, 15:50Общество
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В Нижнем Тагиле начали работу «лежачие полицейские» для трамваев. Они должны контролировать скорость передвижения вагонов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Главная функция полицейских – проследить, чтобы вагоны не превышали скорость. В случае необходимости полицейские зафиксируют нарушения и выпишут штраф водителям трамваев.
Отряд лежачих полицейских будет работать до зимних холодов, говорят на официальной странице «ВКонтакте» «Тагильского трамвая». Методика и график работы в зимних условиях будет прорабатываться.
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