Температура в Нижнем Тагиле поднимется до +8 градусов

Согласно прогнозу погоды, 1 апреля в Нижнем Тагиле ожидается от 0 до +2 градусов. Небольшие осадки, гололед и мокрый снег.

Днём 2 апреля ожидается температура от +0 до +2 градусов. Во вторник, 3 апреля - от +4 до +6 градусов. Своего пика потепление достигнет 4 апреля - +8 градусов.

В течение всей недели днём будет плюсовая температура. Осадков не ожидается.