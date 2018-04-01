Температура в Нижнем Тагиле поднимется до +8 градусов
1 апреля, 15:00Общество
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Синоптики обещают, что с 1 по 8 апреля ожидаются плюсовые температуры в Нижнем Тагиле. 4 апреля может потеплеть до +8 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно прогнозу погоды, 1 апреля в Нижнем Тагиле ожидается от 0 до +2 градусов. Небольшие осадки, гололед и мокрый снег.
Днём 2 апреля ожидается температура от +0 до +2 градусов. Во вторник, 3 апреля - от +4 до +6 градусов. Своего пика потепление достигнет 4 апреля - +8 градусов.
В течение всей недели днём будет плюсовая температура. Осадков не ожидается.
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