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Температура в Нижнем Тагиле поднимется до +8 градусов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Температура в Нижнем Тагиле поднимется до +8 градусов

1 апреля, 15:00Общество
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