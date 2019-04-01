25 тысяч штрафа получила управляющая комбината питания в Красноуфимске

В мае 2018 года Роспотребнадзор с внеочередной проверкой посетил ООО «Комбинат общественного питания», работающий на территории школ №2, №4, №9 поселка Пудлинговый под Красноуфимском. В ходе проверки выявлены нарушения технических регламентов, влекущие за собой угрозу вреда жизни и здоровью школьников. В частности, детям готовили еду из сырья, качество и безопасность которого не подтверждены соответствующей документацией. Данное нарушение могло повлечь за собой вспышку инфекционных и неинфекционных заболеваний.