Более 1 млрд рублей в Свердловской области выделено на нацпроект «Культура»
Вчера, 20:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области в рамках нацпроекта «Культура» будет улучшена материально-техническая база и количество посетителей учреждений культуры, сообщает департамент информполитики региона.
Реализация проекта запланирована на 2019-2024 годы. Из федерального бюджета на проект выделят 603,6 млн рублей, из регионального бюджета – 303,7 млн рублей, из бюджетов муниципалитетов области – 164,7 млн рублей.
Как рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, в рамках реализации нацпроекта в регионе запланировано увеличение проводимых мероприятий на 15%, а также числа посетителей учреждений культуры. Кроме того, планируется улучшить материально-техническую базу учреждений, построить новые здания.
Проект «Культура» включает три программы: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
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