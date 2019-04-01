Более 1 млрд рублей в Свердловской области выделено на нацпроект «Культура»

Реализация проекта запланирована на 2019-2024 годы. Из федерального бюджета на проект выделят 603,6 млн рублей, из регионального бюджета – 303,7 млн рублей, из бюджетов муниципалитетов области – 164,7 млн рублей.

Как рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, в рамках реализации нацпроекта в регионе запланировано увеличение проводимых мероприятий на 15%, а также числа посетителей учреждений культуры. Кроме того, планируется улучшить материально-техническую базу учреждений, построить новые здания.