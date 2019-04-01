Краснознаменная группа в Екатеринбурге будет возведена к концу 2019 года
Сегодня, 10:00ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что восстановление снесенной Краснознаменной группы будет завершено до конца 2019 года, пишет URA.RU.
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Глава Екатеринбурга отметил, что планируется проведение обследования. Этого необходимо для того, чтобы оценить текущее состояние плит основания памятника. После этого будет сформирован бюджет проекта.
Писать распоряжение, в котором будет написано две строчки «Поехали!», не совсем правильно», высказался мэр уральской столицы.
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