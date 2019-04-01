Курение электронных сигарет будет запрещено несовершеннолетним в России
Сегодня, 09:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений одобрила позицию Минздрава России о запрете курения электронных сигарет несовершеннолетними, информируют «Новые Известия».
Ведомство приняло позицию Минздрава России о внедрении единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и электронных системы доставки никотина. Если данные предложения будут приняты, за курение электронных сигарет несовершеннолетние будут привлекаться к административной ответственности.
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