Курение электронных сигарет будет запрещено несовершеннолетним в России

Ведомство приняло позицию Минздрава России о внедрении единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и электронных системы доставки никотина. Если данные предложения будут приняты, за курение электронных сигарет несовершеннолетние будут привлекаться к административной ответственности.