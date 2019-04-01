Мэрия Нижнего Тагила потратит на кронирование деревьев более 1 млн рублей
Вчера, 13:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле по 20 адресам пройдет кронирование и валка деревьев. Электронный аукцион для определения подрядчика, который выполнит эту работу, состоится 5 апреля. Начальная цена контракта, по данным сайта госзакупок, более 1 млн рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно техзаданию, подрядчик обязан кронировать более 350 деревьев с последующими вывозом и утилизацией веток, а также срубить более 150 тополей. Все работы должны быть проведены в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Валка и кронирование деревьев пройдут по следующим адресам:
- ул. Некрасова, 1, МОУ СОШ №21;
- ул. Карла Либкнехта, 1, детский сад №20;
- ул. Белогорская, 18, 26;
- Черноисточинское шоссе, 37, детский сад №105;
- от ул. Н.Черепанова, 68 до Серебрянского тракта, 2/1;
- ул. Трудовая, 93а,74, 76;
- ул. Октябрьской революции, 2, МОУ СОШ №6;
- ул. Кутузова, 5, 7, 3;
- ул. Огнеупорная, 63, 64, 65;
- ул. Юности, 49, ул. Алтайская, 49;
- ул. Щорса, 20а, детский сад №182;
- ул. Тельмана, 46 (квартал);
- ул. Береговая-Краснокаменская, 44;
- ул. Красногорская, 9/1;
- ул. Авангардная, 41, детский сад №113;
- ул. Октябрьской революции, 34, детский сад №107;
- ул. 9 января, 3, детский сад №85;
- Ленинградский проспект, 35, художественная школа №2;
- ул. Пархоменко, 18, станция юных натуралистов;
- ул. Фрунзе, 25а, МОУ СОШ № 50.
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