Напавший на офис «Коммерсанта» мужчина задержан в Екатеринбурге

По предварительным данным следствия, в ночь на 1 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение редакции «Коммерсант-Урал» и повредил имущество на общую сумму не менее 70 тыс. рублей. Задержали мужчину на одной из квартир Екатеринбурга.

Свою причастность подозреваемый отрицать не стал – под тяжестью изобличающих доказательств, собранных сыщиками и нашими коллегами из Следственного комитета, он написал явку с повинной. Отмечу, что данное ЧП не связано с профессиональной деятельностью журналистского коллектива филиала российского СМИ,сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Как сообщил задержанный, порчу имущества газеты «Коммерсант-Урал» он совершил по личным мотивам. На данный момент ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что информация о нападении поступила 1 апреля. Следы погрома обнаружили в кабинете главного редактора, бухгалтера и серверной, где оказались разбиты компьютеры. Также, со слов представителей редакции, нападавшие унесли с собой жёсткие диски. На столе главного редактора злоумышленники оставили записку: «Сдохнешь, сявка».