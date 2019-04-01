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Население Нижнего Тагила за 7 лет сократилось на 9 тысяч человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Население Нижнего Тагила за 7 лет сократилось на 9 тысяч человек

Вчера, 14:34ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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