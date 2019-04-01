Население Нижнего Тагила за 7 лет сократилось на 9 тысяч человек
За семь лет население Нижнего Тагила, согласно данным Свердловскстата, сократилось на девять тысяч человек.
В 2011 году в Нижнем Тагиле проживали 364 тысячи 947 человек, а в 2018 году население города составило 355 тысяч 800 человек, таким образом, население города сократилось примерно на 2,5 %.
По данным на январь 2018 года, сельское население Нижнего Тагила составляло 2 тысячи 754 человека, в городе проживали 353 тысячи 28 тагильчан. По данным на январь 2019 года, сельское население Нижнего Тагила составило 2 тысячи 613 человек, в городе проживают 352 тысячи 107 человек.
Также отмечено сокращение численности населения в Каменске-Уральском, Красноуральске, Серове и других городах Свердловской области.
При этом, положительная динамика отмечается в Екатеринбурге и городах-спутниках. Прирост численности населения зафиксирован в Березовском и Верхней Пышме. В Екатеринбурге за пять лет численность населения увеличилась на 71 тысячу 500 человек и достигла 1,5 миллиона жителей.