Население Нижнего Тагила за 7 лет сократилось на 9 тысяч человек

В 2011 году в Нижнем Тагиле проживали 364 тысячи 947 человек, а в 2018 году население города составило 355 тысяч 800 человек, таким образом, население города сократилось примерно на 2,5 %.

По данным на январь 2018 года, сельское население Нижнего Тагила составляло 2 тысячи 754 человека, в городе проживали 353 тысячи 28 тагильчан. По данным на январь 2019 года, сельское население Нижнего Тагила составило 2 тысячи 613 человек, в городе проживают 352 тысячи 107 человек.

Также отмечено сокращение численности населения в Каменске-Уральском, Красноуральске, Серове и других городах Свердловской области.