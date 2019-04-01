Председатель Свердловского облсуда ушел в отставку

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62-летний Александр Дементьев ушел отставку 1 апреля 2019 года после 36 лет работы в суде, сообщает ИА «Политсовет».
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-председатель Свердловского областного суда не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок после окончания предыдущего. Александр Дементьев занимал руководящие должности в облсуде в течение 26 лет.
Новым председателем назначен заместитель председателя по гражданским делам Владимир Дмитриев.
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