Прокуратура через суд отменила закупку авто за 1,6 млн администрацией ГГО

В ходе прокурорской проверки, организованной после публикации СМИ, установлено, что между МКУ «Административно-хозяйственная служба» и ООО «Нара» заключен контракт на поставку автомобиля «Митсубиси Оутлендер» стоимостью 1,6 миллиона рублей. Автомобиль приобретался для нужд администрации ГГО.

При изучении аукционной документации было установлено, что заявленные технические характеристики могут соответствовать только одной модели авто.

Это является прямым нарушением требований статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,сообщает надзорное ведомство.

В Арбитражный суд было направлено исковое заявление о признании процедуры закупки недействительной.