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Прокуратура через суд отменила закупку авто за 1,6 млн администрацией ГГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура через суд отменила закупку авто за 1,6 млн администрацией ГГО

Вчера, 12:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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