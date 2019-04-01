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Прокурорская проверка организована в Камышлове из-за коммунальной аварии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокурорская проверка организована в Камышлове из-за коммунальной аварии

Сегодня, 09:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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