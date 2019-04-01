Прокурорская проверка организована в Камышлове из-за коммунальной аварии
Прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией, произошедшей в Камышлове 30 марта.
Из-за коммунальной аварии 30 марта 400 домов в Камышлове остались без водоснабжения. По предварительным данным, произошла авария на насосной станции, в результате которой вода из канализации затопила машинное отделение, выведя из строя оборудование. Была нарушена работа учреждений с круглосуточным пребыванием, а также работа школ и детсадов. МУП «Водоканал Камышлов» не смог устранить аварию, в связи с чем и был перекрыт центральный водопровод.
Для устранения ЧП была задействована техника администрации Камышлова. В том числе, машины для откачки воды из затопленного отделения. После того, как отделение будет освобождено от воды, начнутся ремонтные работы. Силами администрации и МУП «Водоканал Камышлов» организован привоз чистой питьевой воды.
Работники межрайонной прокуратуры приняли участие в совещании в администрации Камышловского городского округа, прокуратура организовала проверку исполнения федерального законодательства в связи с инцидентом. Надзорное ведомство проинспектирует пункты выдачи с целью контроля обеспечения граждан необходимым количеством питьевой воды. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.