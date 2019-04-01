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Свердловчане в 2018 году стали меньше тратить на еду и одежду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане в 2018 году стали меньше тратить на еду и одежду

Вчера, 19:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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