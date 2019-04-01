Свердловчане в 2018 году стали меньше тратить на еду и одежду
Вчера, 19:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители Свердловской области в 2018 году стали экономить на покупке одежды и еды. В целом расходы свердловчан уменьшились на 2,1%, сообщается на сайте Свердовскстата.
Сумма, которую готовы потратить свердловчане на одежду, в 2018 году уменьшилась на 22%. Согласно статистике, на покупку одежды для одного члена семьи жители региона готовы тратить 965 рублей в месяц.
35% от всех расходов составляют траты на продукты. По сравнению с 2017 годом этот показатель также стал ниже. На одного человека сумма, потраченная на еду, составила 6,1 тысячи рублей.
На 2,8% увеличились расходы на медуслуги и лекарственные препараты. Кроме того, на 7% выросли траты на оплату услуг ЖКХ.
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