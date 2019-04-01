Свердловчане в 2018 году стали меньше тратить на еду и одежду

Сумма, которую готовы потратить свердловчане на одежду, в 2018 году уменьшилась на 22%. Согласно статистике, на покупку одежды для одного члена семьи жители региона готовы тратить 965 рублей в месяц.

35% от всех расходов составляют траты на продукты. По сравнению с 2017 годом этот показатель также стал ниже. На одного человека сумма, потраченная на еду, составила 6,1 тысячи рублей.