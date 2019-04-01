В Нижнем Тагиле построят школу с участием частных инвесторов

В Нижнем Тагиле разрабатывается проект строительства школы на ГГМ на 1200 мест с применением механизмов государственно- и муниципально-частного партнерства.
Проект школы в микрорайоне Александровский на ГГМ прошел государственную экспертизу. Планируется, что строительство данного объекта будет осуществлено с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
На совещании с Владиславом Пинаевым представители профильных министерств, правительства Свердловской области и одного из банков, заинтересованном в реализации данного проекта, обсудили варианты реализации государственно-частного партнерства в сфере образования в рамках соблюдения федеральных законов №№ 115-ФЗ и 224-ФЗ.
Было принято решение, что работа над проектом будет продолжена после внесения предложений по финансово-экономической модели проекта в профильные министерства.
Строительство новой школы в Нижнем Тагиле необходимо для выполнения указа президента России об организации учебного процесса в школах в одну смену, пояснил глава города.