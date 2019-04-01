В Нижнем Тагиле построят школу с участием частных инвесторов

Проект школы в микрорайоне Александровский на ГГМ прошел государственную экспертизу. Планируется, что строительство данного объекта будет осуществлено с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

На совещании с Владиславом Пинаевым представители профильных министерств, правительства Свердловской области и одного из банков, заинтересованном в реализации данного проекта, обсудили варианты реализации государственно-частного партнерства в сфере образования в рамках соблюдения федеральных законов №№ 115-ФЗ и 224-ФЗ.

Было принято решение, что работа над проектом будет продолжена после внесения предложений по финансово-экономической модели проекта в профильные министерства.