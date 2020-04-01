Глава Роспотребнадзора призвала продлить «коронавирусные каникулы»
Сегодня, 21:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала продлить период нерабочих дней в России, пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Коронавирус
Попова пояснила, что инкубационный период для вируса составляет 14 дней. По этой причине период разрыва связи передачи также должен быть кратным 14 дням. Также она отметила, что результат введенного в стране карантина уже виден.
Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту с просьбой продлить нерабочий период для граждан России.
Напомним, решение о нерабочей неделе в связи с распространением коронавирусной инфекции принял Владимир Путин. На 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 24 человека скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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